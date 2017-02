Delegacia Especializada em Homicícios pode se tornar Departamento de Homicídios

Fábio Rabelo Projeto de reformulação da Dehom está com a governadora Wilma de Faria.

que defende a criação de uma Divisão de Homicídios na Grande Natal. A idéia dele, no entanto, não é nova. Segundo fontes da reportagem, delegados da atual Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom), já teriam enviado um projeto semelhante à Degepol e à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.Apesar disso, de acordo com a Sesed, o projeto, que prevê a criação de um Departamento de Homicídios, ainda está sendo desenhado. Atualmente, quando se registra um crime em Natal, os primeiros procedimentos investigatórios são realizados pelos policiais dos Distritos Policiais de cada localidade. Porém, em casos do autor do homicídio não ser identificado, os inquéritos são remetidos para a Dehom.Esse processo tem feito com que muitas informações se percam e, em alguns casos, os agentes precisam recomeçar toda a investigação. Com isso, o novo projeto pretende atribuir ao Departamento de Homicídios a função de apurar todos os assassinatos da capital do Rio Grande do Norte, com equipe de plantão especializada, que estaria disponível a qualquer hora do dia para ir aos locais de crime.Procurados pelo

, os delegados da Dehom não quiseram apresentar detalhes do projeto. O titular da delegacia, Laerte Jardim Brasil, informou que concorda em parte com o posicionamento do delegado Maurílio Pinto.“Uma investigação realmente pode ser prejudicada pelo fato de se iniciar no Distrito Policial e depois ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios, sem uma apuração mais aprofundada. Porém, deve-se exigir mais dos procedimentos realizados nos locais de crime pelas unidades policiais que pegam o caso pela primeira vez, independente de ser uma delegacia de Plantão, Distrital ou Especializada”, disse Laerte Jardim.O delegado ressaltou ainda que a criação de um Departamento de Homicídios não é suficiente para solucionar o problema.“Além da investigação, há a necessidade do sigilo de informações, de técnicas de inteligência e de policiais civis vocacionados. Quanto à investigação policial, somente delegados de Polícia Civil e seus agentes, quando legalmente designados, podem apurar os crimes que lhe são afetos. O necessário é que o policial atue com profissionalismo, produzindo inquéritos, não se limitando a ficar apenas na investigação, e que cumpra a Constituição e as leis que determinam a apuração das infrações penais”, frisou.De acordo com o titular da Dehom, os homicídios devem ser encarados com responsabilidade porque é através dos números desse tipo de crime que são produzidas as estatísticas que medem os índices de violência em todo o mundo.O delegado Laerte Jardim defende também que: “para o combate ao homicídio, não basta apenas a atuação da Polícia Civil, mas também uma maior especialização e fortalecimento da estrutura do Itep, com peritos de plantão, especialmente para comparecerem aos casos de crimes de homicídio, bem como uma interação de esforços das instituições que compõe o Governo do Estado e a sociedade civil”.Em contato com a reportagem, o coronel Herland Mota, que coordena o planejamento estratégico da Secretaria de Segurança, e esteve assumindo a parte executiva da Sesed enquanto o secretário Carlos Castim viajava à Brasília, informou que parte do projeto de reformulação da Dehom já foi apresentado à governadora Wilma de Faria.“Nós apresentamos esse plano do Departamento de Homicídios e a criação de uma Divisão de Investigação que ficaria a cargo do delegado Maurílio Pinto de Medeiros. No entanto, ambos os projetos ainda precisam ser aprofundados. Nosso objetivo é promover uma reformulação onde não seja necessário criar novos cargos, mas que seja eficaz para a estrutura da segurança pública”, destacou.Coronel Herland Mota frisou que a Sesed aguarda agora uma resposta do Governo do RN acerca da criação do Departamento de Homicídios. O delegado Laerte Jardim destacou que: “caso a delegacia seja reformulada, o que realmente é necessário, que ela seja responsável pelos casos de homicídios dolosos, consumados com autoria não identificada, a princípio, na cidade de Natal. Sendo que nos casos de homicídios com autoria imediatamente identificada, esses ficaram com as delegacias distritais”.O titular da Dehom ressaltou também que, apesar de todas as dificuldades de estrutura, os delegados e agentes vêm conseguindo desempenhar um bom trabalho. “Nós conseguimos produzir inquéritos de altíssima complexidade, mostrando não só eficiência como também eficácia”, disse.