Expressões regionais se mantêm com mais força no Seridó Escritor Cleudo Freire explica por que certas expressões lingüísticas se mantêm com mais força nos interiores dos estados.

A tese do escritor é de que a maior parte dessas expressões se mantém com mais força em regiões como a do Seridó porque são regiões isoladas e menos sujeitas às influências de novas culturas e da globalização.



Outra questão que contribuiu bastante para o surgimento dessa linguagem peculiar foi o aldeamento.



Conforme ele explica, mais na região do litoral, foram construídas aldeias que recebiam judeus em cumprimento de pena e fugidos da inquisição, que tinham também a missão de ‘branquear’ a população.



Além dos judeus, havia os caboclos que tinham a missão de catequizar o povo. “Isso criou uma dinâmica social com uma linguagem própria. E o confinamento fez com que essa linguagem fosse se mantendo e algumas características dessas aldeias são mantidas até os dias de hoje: aquelas praças com uma igreja ao centro e as casas em volta vêm dessas aldeias.”



Para Cleudo Freire, existe um sentimento de orgulho nordestino, um sentimentalismo comunitário, que se reflete também na linguagem.



“É o sentimento de pertencer a algum lugar, que cria essa dinâmica social. É por isso que aonde o nordestino vai, ele mantém a sua cultura. Ele se une a outros iguais e promove uma comunidade”, explica.