Vamos fazer força para Micarla vencer no primeiro turno, diz Augusto Viveiros

Júlio Pinheiro Augusto Viveiros discursa para candidatos a vereador.

Analisando os dados da pesquisa JH 1ª Edição/Start, Augusto Viveiros afirmou que o crescimento dos candidatos que possuíam menos pontos percentuais do que Micarla e Fátima Bezerra (PT) foi surpreendente, mas que o aumento no número de intenções de votos da candidata do PV foi satisfatório.“É mais difícil para Micarla conseguir crescer como os outros porque ela já está na frente. É como uma toalha molhada. Quando você espreme no início, cai bastante água, mas depois só saem poucas gotas”, comparou Viveiros.No entanto, o coordenador da campanha afirma que o trabalho que será realizado em torno da candidatura do PV tem o objetivo de conseguir a vitória já no primeiro turno da eleição.“A eleição não vai ser fácil, vai ser ‘pau’. Mas vamos fazer muita força para conseguir vencer no primeiro turno”, declarou.

Reunião

A reunião com os membros da coligação “Natal Melhor II”, que contou com a participação de Micarla, Paulinho Freire (PP) e Augusto Viveiros, teve o objetivo de esclarecer regras eleitorais. Advogados da coligação fizeram uma explanação sobre as condutas que são vedadas aos candidatos e os prazos da Justiça Eleitoral.“Além de esclarecer, a reunião tem o objetivo de integrar nossos candidatos a vereador, que são o melhor exército que um candidato pode ter”, afirmou Micarla de Sousa.