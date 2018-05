Sinsenat divulga nota contra proposta de aumento salarial da Câmara Municipal. Sindicato dos Servidores Públicos de Natal pede que prefeito vete projeto de lei.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal (Sinsenat) divulgou uma nota contra o projeto de lei (Nº. 82/2008), que está em tramitação na Câmara Municipal propondo o reajuste salarial de diversos cargos incluindo o do prefeito de Natal.



O Sindicato reivindica que o prefeito Carlos Eduardo vete esta proposta, pois o projeto propõe elevar os salários do novo prefeito de Natal, do vice-prefeito, do procurador-geral do município, do controlador-geral, dos presidentes e diretores da Administração indireta e ainda do procurador-geral da Câmara Municipal de Natal.



A entidade repudia a proposta, lembrando que cerca de seis mil servidores públicos municipais de Natal, vinculados à Lei (Nº. 4.108), estão há 16 anos aumento. Além disso, a categoria aguarda todo esse tempo pela implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários.



Confira na íntegra a nota do Sinsenat:



Isso é uma vergonha para Natal



Enquanto esta entidade está fazendo todos os esforços para que o Estatuto da Guarda Municipal seja enviado à Câmara dos Vereadores (Estatuto esse indispensável para o bom andamento dos serviços prestados à população e que, praticamente, não onera a folha de pagamento), a população de Natal foi surpreendida, na manhã desta quinta-feira (23), por uma notícia veiculada pela imprensa sobre a aprovação de uma lei escandalosa de um aumento demais de 105%, a partir de (01/01/2009), para prefeito, vice-prefeito, presidentes e diretores da administração indireta, secretários municipais e procuradores, do governo de Micarla de Souza.



Esse reajuste vergonhoso afronta a população mais carente, que não tem assegurados os seus direitos na implementação de políticas públicas de qualidade nas áreas da saúde, educação, segurança e assistência social.



Enquanto isso, cerca de seis mil servidores do plano geral tem a lei do seu plano de cargos, carreira e salários descumpridos, desde 1992, e hoje, recebem um salário mínimo como vencimento básico seja o servidor de nível elementar, médio ou superior. Além disso, quando se aposentam perdem 70% da sua remuneração, devido ao fato da maioria dos vereadores ter aprovado a mudança do regime de previdência dos servidores municipais.



Enquanto isso, o futuro secretário de planejamento fala em cortes no orçamento. Cortes! Onde? Para quem?



Essa notícia surpreendeu a todos, inclusive aos vereadores, que (pasmem!) não foram informados do projeto, da sua tramitação e, muito menos, da sua aprovação!



Reivindicamos o veto imediato do Prefeito Carlos Eduardo ao projeto e que os Vereadores que não foram informados da sua existência questionem, judicialmente, a tramitação e aprovação irregular e vergonhosa desse projeto!