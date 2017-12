Lula volta a dizer que a crise é dos EUA e o Brasil está resguardado O presidente também demonstrou não estar preocupado com a inflação dos alimentos.

Durante a inauguração da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), nesta sexta-feira (19), em Mossoró (RN), e da Usina Termelétrica de Jesus Soares Pereira (Termoaçu), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a crise econômica que começou no setor imobiliário dos Estados Unidos e está se refletindo em todo o mundo.



“As pessoas vêm me perguntar sobre a crise, eu respondo: vai perguntar pro Bush, a crise é dele não é minha. Eu tenho é que cuidar do meu país para ele não ser atingido”, disse, referindo-se ao presidente George W. Bush e lembrando que o Brasil tem mais de US$ 200 bilhões em reservas para se precaver.



“Imagine se essa crise fosse há 10 anos. Se os Estados Unidos dessem esse espirro que deram com a crise imobiliária, o Brasil já tinha pego uma pneumonia”, completou Lula.



Sobre a inflação dos alimentos, o presidente também demonstrou não estar preocupado. “Para o Brasil, a crises de alimentos é uma oportunidade. Contra crise, mais produção”, afirmou.