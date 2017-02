Geninho deixa o Botafogo Após reunião, diretoria e técnico chegam a acordo; PC Gusmão está cotado.

O que já era esperado aconteceu e Geninho deixa de ser o técnico do Botafogo. Após uma reunião, que terminou no fim da tarde desta quinta-feira (10), na sede de General Severiano, o treinador foi demitido pela cúpula da diretoria alvinegra.



Segundo integrante da diretoria nem houve demissão, apenas um acordo amigável, e o treinador saiu porque os resultados não estavam aparecendo. O clube busca um nome que possa agradar á torcida e dar seqüência à competição.



O comandante não resistiu à goleada sofrida para o Vitória, na noite de quarta, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando no Barradão, o Botafogo foi derrotado por 5 a 2 e se manteve no limite da zona de rebaixamento (16º, com 11 pontos).



Após o resultado, o próprio Geninho admitia que era difícil continuar.



Ao todo, Geninho ficou cerca de um mês à frente da equipe e não obteve bom retrospecto. Em seis jogos, perdeu três (Internacional, Portuguesa e Vitória), empatou um (Fluminense) e venceu apenas dois (Coritiba e Grêmio).



A diretoria do Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente, mas Paulo César Gusmão, atualmente no Figueirense, é o mais cotado para assumir o cargo. O nome de Vágner Benazzi, da Portuguesa, também está na pauta alvinegra.



Os jogos de Geinho no Botafogo



Botafogo 2 x 1 Coritiba (08/06)

Internacional 2 x 1 Botafogo (14/06)

Botafogo 0 x 1 Portuguesa (21/06)

Fluminense 0 x 0 Botafogo (29/06)

Botafogo 2 x 0 Grêmio (06/07)

Vitória 5 x 2 Botafogo (09/07)



