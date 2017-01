Dunga convoca seleção olímpica com Robinho, Ronaldinho e Thiago Silva

O técnico Dunga anunciou nesta segunda-feira, pelo site oficial da CBF, a lista de 18 convocados da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Pequim. Os três jogadores acima de 23 anos são Robinho, Ronaldinho Gaúcho e o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense.



Sem nunca ter conquistado a medalha de ouro, o Brasil está no Grupo C. A estréia será em 7 de agosto contra a Bélgica, em Shenyang. Três dias depois, a equipe encara a Nova Zelândia, na mesma cidade. Em 13 de agosto, o rival será a a anfitriã China, em Qinhuangdao.



"Foram convocados três laterais, três zagueiros e três volantes. Do meio para a frente, houve uma maior diversificação, com a preocupação de escolher jogadores versáteis. Jogadores que sejam rápidos, e também com boa presença de área, com aproveitamento nas bolas altas e nas jogadas de bola parada", disse Dunga, que não esteve na sede da CBF nesta segunda, pelo site da organização.



Segundo a CBF, a convocação atende ao prazo estabelecido pela Fifa (Estatuto do Jogador) de 15 dias antes do início da preparação para as Olimpíadas. A previsão é que o time comece a treinar em 22 de julho, na Granja Comary. A data de entrega da lista para o Comitê Olímpico Internacional é 23 de julho, e mais quatro jogadores serão incluídos como substitutos caso algum atleta se machuque.



GOLEIROS

Diego Alves (Almería-ESP)

Renan (Internacional)



ZAGUEIROS

Breno (Bayern de Munique)

Alex Silva (São Paulo)

Thiago Silva (Fluminense)



LATERAIS

Rafinha (Schalke-ALE)

Ilsinho (Shakhtar-UCR)

Marcelo (Real Madrid)



MEIO-CAMPISTAS

Anderson (Manchester United)

Lucas (Liverpool)

Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)

Diego (Werder Bremen)

Hernanes (São Paulo)

Thiago Neves (Fluminense)



ATACANTES

Alexandre Pato (Milan)

Jô (Manchester City)

Rafael Sobis (Bétis)

Robinho (Real Madrid)



