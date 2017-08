Brasil conquista mais um bronze

BBC Brasil Fernanda (esq.) e Isabel competem na classe 470 do iatismo

Na regata final, as brasileiras iniciaram muito bem e cruzaram a primeira marcação na segunda colocação, ultrapassando a dupla de Israel. Na terceira bóia, elas mantiveram uma boa regulagem do barco, abrindo vantagem em relação às concorrentes. Depois de cruzar a linha de chegada, as brasileiras caíram na água, comemorando o feito.Na classificação geral, o Brasil encerrou a participação com 60 pontos perdidos. O ouro ficou com as australianas Elise Rechichi e Tessa Parkinson com 43 pontos perdidos e, completando o pódio com a prata, a Holanda com Marcelien de Koning e Lobke Berkhout. A melhor classificação da dupla havia acontecido em 2006, quando finalizaram na quarta colocação no Campeonato Mundial.