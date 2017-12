Jogos de tabuleiro: importância cultural, social e educativa

Fotos: Vlademir Alexandre Todo tipo de jogo de tabuleiro tem lugar reservado na prateleira do colecionador Tendson Arthur.

O próprio Tendson admite que se tivesse juntado todos os jogos que já passaram por suas mãos desde a época em que começou a se interessar por esse tipo de diversão, sua coleção seria bem maior. "Logo quando comecei a jogar, com doze anos, cheguei a juntar uns 30 jogos, mas acabei perdendo todos. De uns quatro anos para cá é que voltei a colecionar".O esforço para reerguer a coleção foi significativo. Uma vez que os melhores títulos europeus e americanos não chegam ao Brasil e as empresas nacionais tampouco investem no segmento, a solução foi buscar contatos em fóruns nacionais e internacionais de colecionadores na internet. "No Brasil houve um "boom" de algumas empresas que traduziram títulos interessantes na década de 80, mas depois a produção foi descontinuada", diz. "Graças à internet tenho facilidade de participar de listas de discussão e trocar informações com jogadores e colecionadores de todas as partes do mundo, o que facilita na hora de importar alguns títulos", afirma, revelando que, dependendo da taxa da Alfândega e do modo de entrega escolhido, um jogo pode sair por até R$ 220, praticamente o dobro do que custaria em terras nacionais."Lá fora as pessoas têm o hábito de jogar com freqüência, desde jogos mais complexos até os mais antigos, como gamão e xadrez. O mercado é muito bom, principalmente na Alemanha, onde existe o Spiel de Jahres, maior feira e premiação do gênero".De acordo com Tendson, o maior equívoco das empresas produtoras e dos próprios consumidores é acreditar que os jogos de tabuleiro são diversões destinadas apenas para crianças e ignorar o potencial didático, social e cultural contidos nessa diversão aparentemente banal.Como bem aponta o colecionador, a criatividade dos projetistas de jogos não conhece limites, o que permite a criação de jogos adequados para todas as ocasiões, idades e perfis. Assim, surgem títulos como Power Grid, que simula com precisão o funcionamento de uma usina nuclear; Agrícola, atual sensação do mercado internacional onde os jogadores assumem o papel de uma família que precisa garantir a sobrevivência na Europa medieval, pós-peste negra, e o simulador alemão de eleições Die Marcher, que tem duração média de 6 horas por partida, para citar alguns. As opções são muitas, mas o bom jogador sabe bem o que quer na hora de escolher.“Um dos fatores que fazem um bom jogo é a re-jogabilidade. Ou seja, não adianta o jogo ser muito bonito e muito complexo se o jogador não sentir vontade de jogá-lo novamente", diz o colecionador.Tendson não é o único colecionador de jogos em terras potiguares. Ele faz parte do grupo Trampolim da Aventura, que frequentemente organiza exposições e encontros voltados não só para jogos de tabuleiro, mas também para os Role Playing Games (RPGs) e card games. Além das sagradas reuniões semanais para jogar as últimas novidades, o grupo também se empenha na tradução de títulos estrangeiros não lançados no Brasil e na divulgação da atividade."Sempre que fazemos mostras procuramos divulgar e mostrar como os jogos podem ser utilizados no aprendizado das matérias escolares, bem como no desenvolvimento de outras habilidades. Sem falar no estímulo ao convívio social, já que é uma diversão bacana e barata que pode ser jogada por toda a família", destaca.Segundo Tendson, o Trampolim da Aventura já chegou a apresentar o projeto da criação de um espaço destinado aos jogos em algumas escolas, mas as respostas ainda foram pouco concretas. "A princípio, o pessoal se interessa, promete dar um retorno, mas não passa disso", lamenta. Outro ponto salientado pelo jogador, que também resvala na questão educacional, é a ausência no Brasil de jogos com temáticas baseadas na cultura e na história do país. "Não temos um jogo sobre o cangaço, por exemplo.Em outros países isso é muito comum. Existem jogos riquíssimos sobre períodos históricos inteiros", destaca, revelando que alguns integrantes do Trampolim da Aventura estão trabalhando em protótipos de jogos com temática genuinamente brasileira. "Mas ainda está tudo em fase de teste", desconversa Tendson. Enquanto isso, os dados continuam rolando.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)