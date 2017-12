Usina Termoaçu vai produzir mais da metade da energia consumida pelo Rio Grande do Norte A usina tem capacidade de produzir 320 megawatts de energia elétrica, mais da metade da necessidade de consumo do Estado, que é de 600 megawatts.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a governadora Wilma de Faria inauguraram nesta sexta-feira (19), através de videoconferência em solenidade ocorrida na Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa), em Mossoró, a usina termelétrica Termoaçu.



Com a inauguração, o Rio Grande do Norte deu o passo decisivo para se tornar auto-suficiente na geração de energia elétrica. A usina tem capacidade de produzir 320 megawatts de energia elétrica, mais da metade da necessidade de consumo do Estado, que é de 600 megawatts. Ao se somar com as novas usinas eólicas que estão sendo implantadas no litoral potiguar, o Estado passará a exportar o excedente de energia e se libertará da condição de importador.



A obra representa um investimento de R$ 735 milhões da Petrobras e do grupo Iberdrola. A eletricidade gerada atenderá aos clientes da Cosern e da Companhia Elétrica da Bahia (Coelba), além da própria Petrobras, já que o vapor será utilizado para a injeção contínua em poços de extração de petróleo, possibilitando o aumento na produção de petróleo em 12.000 barris por dia.



De acordo com a Petrobras, na construção da usina, durante o período de pico, foram gerados 2.300 postos de trabalhos diretos, dos quais 1.100 ocupados por trabalhadores do Vale do Açu e de outras regiões do Estado.



A termelétrica está autorizada a operar comercialmente desde o dia 10 de setembro. Inicialmente a usina produzirá energia a partir do gás natural extraído no Rio Grande do Norte e no Ceará, que produzem atualmente 1,3 milhão de metros cúbicos/dia. A partir de dezembro, a usina poderá ser abastecida também de Gás Natural Liquefeito (GNL).



"A exploração de petróleo e gás, como já ocorre em nosso território, insere o Rio Grande do Norte no seleto grupo de estados brasileiros produtores de energia", lembra a governadora Wilma de Faria, ressaltando que a Termoaçu e as usinas eólicas, juntas, irão produzir 600 megawatts de energia elétrica. Ela lembrou ainda que a garantia de que há produção estável e energia disponível no Rio Grande do Norte dará confiabilidade aos investidores que desejem expandir seus negócios, pois elimina o risco de apagões.