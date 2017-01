Flamengo goleia o Náutico e permanece líder Time carioca ainda foi beneficiado pela derrota do Cruzeiro em Recife.

O Flamengo ainda segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta tarde-noite de sábado (05), no Maracanã, pela nona rodada, o Rubro-Negro bateu o Náutico por 3 a 0, gols de Leonardo Moura, Marcinho e Kléberson, e agora soma 22 pontos. Já o Alvirrubro pernambucano, com a derrota, parou nos 14.



A derrota do Cruzeiro para o Sport, proporcionou ao Flamengo poder abrir cinco pontos de vantagem ao término da rodada. Para isso, o Grêmio não pode vencer o Botafogo, no Engenhão, e nem o Palmeiras bater o Atlético-MG, no Mineirão. Os dois jogos serão realizados neste domingo (06).



Na décima rodada, o Flamengo viaja até Minas para enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira (09), às 21h45, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Náutico recebe o São Paulo, nos Aflitos, em Recife.





FLAMENGO

Bruno, Leonardo Moura, Dininho, Ronaldo Angelim e Juan; Jaílton, Cristian, Kléberson e Renato Augusto (Jônatas); Marcinho (Diego Tardelli) e Obina (Souza).

Técnico: Caio Júnior



NÁUTICO

Eduardo, Ruy, Vágner, Luizão e Itaqui (João Paulo); Paulo Almeida, Radamés (Paulo Santos), Helton e Geraldo; Felipe (Gilmar) e Wellington.

Técnico: Leandro Machado



Data: 05/07/2008 (Sábado)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)



Atlético-PR bate Santos que segue sem vencer e na zona da degola



Depois de três partida sem conseguir um resultado positivo no Brasileiro, o Atlético-PR encerrou o jejum neste sábado (05) ao derrotar o Santos por 1 a 0, na Arena da Baixada, pela décima rodada do campeonato. O Peixe ainda não venceu sob o comando do técnico Cuca, completou sete jogos sem vitórias e permaneceu na zona de rebaixamento.



O Alvinegro segue em péssima fase. Sem vencer há sete partidas, segue com seis pontos, na 18ª colocação.



Na próxima rodada, quarta-feira, o Atlético enfrenta o Fluminense, às 20h30, no Rio. O Santos joga na Vila Belmiro, também na quarta, contra o Grêmio, às 21h45.





ATLÉTICO-PR 1 X 0 SANTOS



ATLÉTICO-PR

Galatto; Danilo, Rhodolfo e Antônio Carlos e Márcio Azevedo; Nei, Alan Bahia e Irênio (Fahel), Julio dos Santos (Wallyson) e Márcio Azevedo; Ferreira e Marcelo Ramos (Joãozinho)

Técnico: Roberto Fernandes



SANTOS

Fábio Costa; Domingos (Molina), Fabão e Marcelo; Apodi, Rodrigo Souto (Adoniran) , Adriano, Wesley (Michael) e Kleber; Tiago Luís e Kléber Pereira

Técnico: Cuca



Data: 05/07/2008 (sábado)

Local: estádio Arena da Baixada, em Curitiba/PR

Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho







Sport volta a vencer e derrota Cruzeiro no Recife



O Cruzeiro foi até a Ilha do Retiro, em Recife, atrás de uma vitória, no mínimo um empate, para não deixar o líder Flamengo se distanciar na ponta da tabela. Não deu certo. Precisando da vitória, já que vinha de três derrotas e em queda livre na tabela da Série A, o Sport soube impor a condição de mandante e venceu o jogo pelo placar de 1 a 0.



SPORT

Magrão, Luisinho Netto, Igor, Durval e Francisco Alex; Daniel, Sandro Goiano, Fumagalli e Luciano Henrique (Kássio); Carlinhos Bala (Leandro Machado) e Enílton (Fábio Gomes). Técnico: Nelsinho Batista



CRUZEIRO

Fabio, Marquinhos Paraná, Espinoza, Thiago Heleno e Jadilson (Jonathan); Charles, Ramires, Fabrício, Wagner; Guilherme (Camilo) e Weldon (Fabinho). Técnico: Adílson Baptista



Data: 05/07/2008 (sábado)

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Horário: 18h20

Árbitro: Giuliano Bozzano (DF)





Com informações do UOL Esporte