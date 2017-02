Operação Impacto completa um ano, mas sem definições

Fred Carvalho A operação foi deflagrada depois de uma denúncia da procuradora do município Marise Costa

Gabriela Duarte Delegado Júlio Rocha pediu diversas prorrogações do prazo para finalização do inquérito.

A operação foi deflagrada depois de uma denúncia da procuradora do município Marise Costa, que teve uma conversa informal com o então vereador Sid Fonseca. O parlamentar teria relatado o que supostamente ouvira dos vereadores de Natal.O esquema, segundo a denúncia da procuradora, consistiria no pagamento de propina por parte de empresários a vereadores que votassem para a aprovação de emendas que alteravam o Plano Diretor de Natal. As emendas em questão foram vetadas pelo prefeito Carlos Eduardo, mas derrubadas pela maioria dos votos na CMN.A Operação Impacto cumpriu mandados de busca e apreensão em residências e gabinetes de oito vereadores da cidade, recolhendo computadores, extratos bancários, cartões de bancos e até dinheiro em espécie, que poderia comprovar o suposto envolvimento dos parlamentares.Ligações interceptadas durante as investigações foram disponibilizadas na imprensa e, inclusive, alguns repórteres da capital foram convidados a prestar esclarecimentos sobre a maneira como conseguiram as informações.No entanto, no fim do mês de junho, Júlio Rocha repassou o conteúdo das investigações para o Ministério Público, que deve apresentar os resultados ainda neste mês.São investigados pela Operação Impacto os vereadores Adenúbio Melo (PSB), Bispo Francisco de Assis (PSB), Dickson Nasser (PSB), Emilson Medeiros (PPS), Geraldo Neto (PMDB), Renato Dantas (PMDB), Sargento Siqueira (PV) e Salatiel de Souza (PSB).