Encerra nesta sábado (6) o prazo para o TRE avaliar candidaturas de todo o estado

A sessão do Tribunal Regional Eleitoral que começa às 14h deste sábado (6) promete ser demorada. Este é o último prazo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral para aprovação ou reprovação de candidaturas, e cerca de 50 processos ainda aguardam julgamento.Desde segunda-feira (1°) que o TRE promove sessões diárias com o intuito de cumprir o calendário eleitoral, mas a morosidade dos julgamentos tem dificultado o trabalho do órgão. Mais 11 sessões estão marcadas para este mês.Encerra também neste sábado (6) o prazo para que os candidatos divulguem, via site do TSE, a segunda prestação parcial de contas. Como aconteceu na primeira prestação, os candidatos devem declarar quanto recebeu e quanto gastou, mas não os nomes dos doadores, que deverá ser detalhado, junto com montante da doação, na terceira e última prestação de contas.