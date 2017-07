Ministro do Turismo vem a Natal e anuncia R$ 120 milhões para o RN

Thyago Macedo Ministro Luiz Barreto esteve no RN, nesta quinta-feira (14).

“Mais uma vez o presidente Lula está mostrando sua sensibilidade com a região do Nordeste, pois sabe da importância do turismo. Então, o Rio Grande do Norte teve seu pedido atendido e vamos investir nesses três pólos, a princípio”, explicou o ministro Luiz Barreto, em solenidade no Hotel Escola Barreira Roxa, no início desta tarde.Durante a manhã, o ministro visitou algumas obras em Natal, como a ponte Newton Navarro e as obras de esgotamento da Redinha. “No dia 14 do próximo mês, os representantes do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), financiador do Prodetur, virão aqui para nos reunirmos. Com isso, acredito que até o fim do ano estes recursos estarão disponíveis”, disse Luiz Barreto.O evento contou com a participação da governadora Wilma de Faria que destacou o Rio Grande do Norte como pioneiro no Prodetur. “Nós somos pioneiros e referencia para outros Estados e agora são mais R$ 120 milhões de investimentos. Essa é uma notícia muito boa”, comentou.De acordo com a governadora, os recursos disponibilizados pelo Ministério do Turismo vão levar desenvolvimento ao interior do Estado. “Além do pólo Costa das Dunas, na área da grande Natal, que já tem um bom desenvolvimento, nós vamos explorar o pólo Costa Branca, na região de Mossoró e Areia Branca, além da região Seridó, rica em gastronomia e até mesmo na religiosidade”, destacou Wilma de Faria.A segunda fase do Prodetur prevê investimentos de R$ 1 bilhão para a realização de obras de infra-estrutura e outras ações voltadas para o desenvolvimento do turismo. Os recursos serão aplicados em vários estados do Brasil no período de dez anos.