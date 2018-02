América joga bem, mas perde gols e o jogo

Mesmo fazendo uma partida merecedora de elogios, o América perdeu para o Fortaleza e voltou para a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Basileiro na noite deste sábado(04), em Fortaleza.O time rubro natalense perdeu de 2 a 1, na partida realizada no Estádio Castelão,e que fechou a 29ª rodada. O América caiu para a 17ª posição, já o tricolor subiu para a 14ª posição., com 33 pontos.O América teve uma atuação de muitos méritos. Soube usar a velocidade de Maizena na direita e a qualidade técnica de Aloísio na esquerda. A defesa rubra se comportou bem, assim como os meiocampistas de marcação - Júlio Terceiro e Luís Maranhão. Saulo fez bem o seu papel de " primeira ligação", e ainda foi premiado com um gol de falta, o de empate.Souza foi o destaque com exelentes jogadas no meio-campo, inclusive aplicando fintas desconcertantes, e jogadas de altíssimo nível. Numa delas, uma jogada só, deixou o centroavante Max duas vezes livre, na cara do gol para marcar. E não foi só Max que ele deixou em condiições de fazer o gol.Mesmo assim, Ruy Scarpino, quando se viu com um homem a menos, tirou Souza para a entranda de João Paulo, justamente o jogador que, no seu primeiro lance, acabou envolvido no lance do pênalti duvidoso.Parece que Scarpino não aprende mesmo. É o segundo jogo que ele perde fora de casa com subsitutições equivocadas.E foi Max o grande destaque negativo do time rubro. Ele poderia ter decidido e dado a vitória ao América se tivesse aproveitado 20% dos passes de gol que recebeu de presente de Souza. Cascata voltou a ter boa atuação, inclusive com chutes perigosos que poderiam ter acabado.O rubro, muito prejudicado pela arbitragem - no primeiro gol houve impedimento do camisa 11 do Fortaleza, o pênalti do gol de desempate foi duvidoso, e Maizena, ala, foi expulso ao 25 minutos em lance de casualidade.

Próximos Jogos

No próximo sábado, às 16 horas, o Fortaleza volta a campo para o clássico contra o Ceará, no Estádio Castelão, na capital cearense. Já o América-RN joga contra o ABC, sábado, no clássico maior do futebol do estado, às 20h30, no Estádio Machadão,em Natal.Ficha TécnicaFortaleza 2 x 1 América-RNLocal: Estádio Castelão, em Fortaleza – CEÁrbitro: Adriano de Carvalho - TOCartões Amarelos: Gaúcho, Josimar e Simão (Fortaleza); Aloísio e Júlio Terceiro (América-RN)Cartão Vermelho: Maisena (América-RN)Gols: Rinaldo aos 11’/1T (Fortaleza); Saulo aos 28’/2T (América-RN)

Fortaleza

Tiago Cardoso; Flávio Medina, Gaúcho, Preto e Chiquinho (Eusébio); Erandir, Rogério, Josimar (Dude) e Simão; Rinaldo (Osvaldo) e Adailton.Técnico: Heriberto da Cunha.

América-RN

Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Aloísio; Júlio Terceiro, Luís Maranhão, Saulo (Fábio Neves) e Souza (João Paulo); Cascata e Max (Nicácio).Técnico: Ruy Scarpino.Nos outros jogos da rodada: o Corinthians tropeçou no empate contra o Marília, em Londrina, 1 a 1. O juventude fez valer o mando de campo e passou pelo Avaí, 1 a 0. O Criciúma também se deu bem em casa, ao vencer o Ceará por 2 a 0.

Os resultados da rodada

Terça-feira

Brasiliense-DF 3 x 1 Bragantino-SPBarueri-SP 1 x 2 São Caetan-SPVila Nova-GO 0 x 2 Paraná-PR

Sexta-feira

Ponte Preta-SP 1 x 0 CRB-ALSanto André-SP 2 x 0 Gama-DFABC-RN 5 x 1 Bahia-BA

Sábado

Marília-SP 1 x 1 Corinthians-SPJuventude-RS 1 x 0 Avaí-SCCriciúma-SC 2 x 0 Ceará-CEFortaleza-CE 2 x 1 América-RN