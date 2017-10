Candidatos à Prefeitura do Natal assinam compromissos com sociedade Movimento 9840 pede que candidatos observem demandas dos movimentos sociais, divulguem eleições limpas e apresentem metas.

Movimento 9840, que foi organizado para trabalhar por eleições limpas em todo o país, recolherá assinaturas de candidatos à Prefeitura do Natal assumindo compromissos com a população. São basicamente duas propostas, que os candidatos irão acatar durante evento que ocorre na noite desta terça-feira (2), na sede da OAB.



No primeiro momento, o Movimento 9840 irá expor as demandas da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais. Os anseios foram discutidos junto às entidades durante todo o ano passado, e o resultado será exposto aos candidatos para que eles incluam a resolução dos problemas em seu plano de Governo.



Quanto à assinatura de compromissos, o Movimento 9840 pede que os candidatos divulguem em suas campanhas de TV frases adotadas pela organização, que incentivam a realização de eleições limpas.



"Queremos que eles sejam os primeiros a defender que não haja compra de votos nem abuso do poder econômico durante a campanha", disse o vice-presidente da OAB, Ricardo Vagner Alcântara.



Além disso, os candidatos também assumirão o compromisso de apresentar um programa de metas em até 90 dias após a eleição. "É importante para que possamos cobrar dos governantes, além de ser uma importante ferramenta de gestão democrática", disse Ricardo Vagner.



Segundo o vice-presidente da OAB, todos os candidatos confirmaram a presença no evento, mas Micarla de Sousa (PV) e Wober Júnior (PPS) não incluíram o evento em suas agendas.