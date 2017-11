Projeto Seis e Meia traz noite de talentos potiguares com Sueldo Soares e grupo Delicatto

Divulgação Sueldo Soares mostra repertório de canções marcantes no Seis e Meia.

Músico do melhor escalão da música potiguar, Sueldo Soares começou a despontar no início dos anos 80, bebendo na fonte da música negra e na MPB. Carismático, boa verve poética, e dono de uma grande voz, Sueldo é autor de canções marcantes como “Tulipa Negra” (nome do seu disco de estréia) e “Doce Brow”, além de outras músicas que constam no seu trabalho “Em Primeira Mão”.O Grupo Delicatto faz a ponte entre a música erudita e cancioneiro de vários países, popularizando e trazendo informações de um universo que se comunica com o íntimo emocional das pessoas. Uma pesquisa que busca a música que revela a beleza invisível de todas as coisas.Formado por Hilkelia Carlem (voz soprano), Glaucia Santos (violino), Teresa Quintiliano (piano) e Ailson Saraiva (violoncello), o grupo se reuniu para criar um trabalho que pudesse mostrar ao público a linguagem erudita e lírica.O repertório do show do grupo faz referências a Sarah Brightman, releituras de trilhas sonoras de filmes como Retratos da Vida, e Pássaros Feridos, interpretações de Glória Stefan, canções da Brodway, músicas brasileiras e instrumentais do mundo como a harpa de Lorena Mckennitt, além de Arias de Óperas.Os shows começam às 18h30, no Teatro Alberto Maranhão. Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (para estudantes, idosos a partir dos 60 anos e professores do município de Natal com identidade funcional). O Seis & Meia é uma promoção do Governo do Estado, através da Fundação José Augusto.