Aumenta número de casais que optam por não ter filhos

Existem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de casais em que tanto o homem quanto a mulher trabalham e não têm filhos, segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais 2008, divulgada hoje (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Cruzamento de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2007 (Pnad) mostrou que em 1997 os cerca de 39 milhões de casais com essas características representavam 2,4% dos domicílios nos quais homem e mulher tinham renda. Em dez anos, esse número passou para 3,4% dos 39 milhões de casais que moram juntos no país. Esses 39 milhões correspondem a 65% das formas de família.



A coordenadora geral da pesquisa, Ana Lúcia Sabóia, ressaltou que esse tipo de casal é cada vez mais comum nas sociedades industrializadas e em grande parte ainda na faixa etária mais nova, até 34 anos. “Não significa que não terão filhos no futuro, mas já é bastante sintomático que talvez seja uma opção não ter filhos”.