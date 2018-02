Ministério concede Bolsa-Atleta a 1,1 mil esportistas Entre as modalidades beneficiadas pelo Ministério do Esporte estão o karatê, o kung-fu, o kick boxing e o futebol de areia.

Está na edição desta quinta-feira (2) do Diário Oficial da União a concessão do Bolsa-Atleta a 1.114 esportistas que competem em modalidades não-olímpicas.



Entre as modalidades beneficiadas pelo Ministério do Esporte estão o karatê, o kung-fu, o kick boxing e o futebol de areia. Os atletas receberão bolsas mensais em três níveis – estudantil (R$ 300), nacional (R$ 750), internacional (R$ 1,5 mil). Além disso, o governo renovou a bolsa de mais 3.313 atletas olímpicos e paraolímpicos, no valor de R$ 2,5 mil.