Seminário Praticando Cultura no Século XXI abre programação do MADA 2008

Rogério Vital Jomardo Jomas diz que todos os aspectos da cultura local e nacional serão abordados nos seminários.

Os músicos só pisam no palco a partir da quinta-feira, mas a programação do festival MADA 2008 já começa nesta quarta com o seminário MADA 10 anos: Praticando Cultura no Século XXI, no hotel Intercity Premium Natal, em Areia Preta.A partir das 15h30 serão realizadas quatro mesas de debate que abordarão o atual cenário cultural do país, sob as óticas da produção e do mercado independente e das novas formas de circulação de mídia, bem como a participação do poder público e as possíveis formas de diálogo com a iniciativa privada.Participando das mesas estarão produtores como Paulo André (realizador do festival Abril pro Rock), Jomardo Jomas (Mada), Anderson Foca (do Centro Cultural DoSol),Vera Santana (Conexão Felipe Camarão), Gustavo Wanderley e Henrique Fontes (Diretores do Centro Cultural Casa da Ribeira), entre outros.O evento contará ainda com representantes da Fundação José Augusto e Fundação Capitania das Artes, além do deputado estadual Fernando Mineiro (PT), autor da Lei do Livro Henrique Castriciano, dos jornalistas Alex de Souza e Rodrigo Levino e do historiador Renato DaCosta, representante do Instituto Moreira Salles.Segundo Jomardo Jomeas, produtor e idealizador do Festival MADA, foram convidados a participar gestores e produtores de diversos setores da esfera cultural.“A intenção é fomentar discussões em todas as áreas culturais. Vamos discutir os aspectos relativos a financiamento, produção de festivais, participação do poder público”, destaca.“Alguns painéis serão mais focados na cultural local, mas a idéia é promover uma discussão geral sobre o que já foi realizado e o que pode ser feito no futuro”, completa.O Seminário é aberto ao público. O Festival Mada 10 Anos é patrocinado pela Tim e Governo do Estado através da Lei Câmara Cascudo, e da Petrobras através da Seleção Pública para Festivais de Música.Os shows do Festival começam nesta quinta (14) e segue até o sábado (15), na arena do hotel Imirá Plaza. Serão 28 atrações entre nomes consagrados do cenário musical brasileiro como Pato Fu e Seu Jorge, novos nomes da cena independente e as atrações internacionais Motosierra (URU) e Josh Rouse (EUA).

Confira a programação completa do seminário Praticando Cultura no Século XXI:

Tema 1: “ Mercado independente: Experiências, mudanças e projeções”Horário: 15h30 – Sala 1 do hotel Intercity NatalParticipantes:Paulo André (Abril pro Rock/ PE); Jomardo Jomas (MADA/RN); Vinícius Lemos (Festival Casarão/RO); Anderson Foca – (DoSol/ RN)Mediador: Rodrigo Levino (Jornalista, escritor e crítico musical)Tema 2 : “Música independente: divulgação e circulação no novo século”Horário: 16h40 - Sala 1 do hotel Intercity NatalParticipantes: Valéria Oliveira (Cantora e compositora); Vlamir Cruz (Mudernage Discos); Paulo André (Abril Pro Rock/PE)); Vinícius Lemos (Festival Casarão/RO)Mediador: Alexandre Alves (músico e criador do selo Solaris Records)Tema 3: “Cultura, poder público e iniciativa privada: sugestões e investimentos em parceria”Horário: 18h30 - – Sala 1 do hotel IntercityConvidados: Babal (Cantor e compositor, atual coordenador da Câmara Setorial de música da Fundação José Augusto);Dácio Galvão( Presidente da Fundação Capitania das Artes (Funcarte);Renato Dacosta (Produtor cultural, coordenador do Edital Público da Petrobras para Festival de Música e representante do Instituto Moreira Salles);Henrique Fontes (dramaturgo e diretor da Casa da Ribeira)Mediador: Alex de Souza (Jornalista e escritor)Tema 4: “Leis de incentivo à cultura e responsabilidade social: como melhorar esta relação”Horário: 20h – Sala 1 do hotel IntercityConvidados: Vera Santana (Idealizadora do Projeto Canta Meu Boi e coordenadora do Projeto Conexão Felipe Camarão, ambos patrocinados pela Petrobras);Ana Patrícia Souza e Silva (Coordenadora do Instituto FAL,conselheira da Lei Câmara Cascudo, coordenadora do projeto Operart, de formação artística e profissional);Dep. Fernando Mineiro (PT) ( redator da Lei do Livro recém-votada na Assembléia Legislativa)Wellington (Marketing da operadora Tim)Rosilene Silva (Gerente de Comunicação da Petrobras)Mediador: Gustavo Wanderley (Produtor cultural, diretor da Casa da Ribeira)