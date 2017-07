Phelps vence e se torna o maior atleta da história das olimpíadas Após quebrar mais um recorde e conquistar seu 4º ouro em Pequim, Phelps ultrapassa o compatriota Carl Lewis em número de medalhas de ouro.

As piscinas do Cubo D'água de Pequim parecem mesmo ter sido projetadas para o norte-americano Michael Phelps. Nesta terça (12), ele se tornou o maior atleta da história das olimpíadas depois de conquistar mais dois ouros, um na prova dos 200m borboleta e outra no revezamento 4 x 200m livre. Além da vitória, ele conseguiu a quebra de mais dois recordes mundiais com o tempo de 1m52s03 e 6m58s56, respectivamente.



Agora, Phelps soma 11 medalhas de ouro em três edições olímpicas (Sidney, Atenas e Pequim). O atleta ainda conseguiu mais um marca impressionante. Em Pequim, já soma 26 quebras de recordes mundiais. Com os números, Michael toma a ponta dos também norte-americanos Carl Lewis, no atletismo e Mark Spitz, na natação.



Spitz é detentor de sete ouros na olimpíada de Munique, em 1972, feito que pretende ser superado pelo "fenômeno das piscinas". Phelps tem mais três provas pela frente nos próximos dias: os 200 m medley, os 100 m borboleta e o revezamento 4 x 100 m medley.