Homem é preso após balear criança de oito anos

Divulgação/ Degepol Cícero foi apresentado nesta manhã.

O crime ocorreu na Rua Jandira, no bairro Nordeste, por volta das 22h40. Os tiros foram disparados próximo a quatro crianças que estavam brincando nas imediações do local. Foram efetuados quatro disparos, dois deles falharam e um atingiu a perna da criança, que foi socorrida e levada ao Hospital Walfredo Gurgel, onde passou por cirurgia.Ao ser apresentado à imprensa na manhã desta sexta-feira (11), na Delegacia Geral de Polícia Civil (Degepol), Cícero confessou ser viciado em bebida alcoólica e disse que toma remédio controlado.Ele nega o crime. No entanto, testemunhas que presenciaram a ação acusam Cícero de ser o autor dos disparos. O acusado irá responder por tentativa de homicídio e o inquérito transcorrerá no 7º Distrito Policial.