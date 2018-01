FJA lança projeto de divulgação das artes visuais na rede pública de ensino Projeto "Acervo em Movimento" será voltado para divulgação do patrimônio artístico do estado dentro das salas de aula.

O Governo do Estado, por meio do Centro de Documentação Eloy de Souza (CEDOC) da Fundação José Augusto, implanta o projeto ”Acervo em Movimento”. A proposta do projeto é a divulgação do patrimônio das artes visuais do Rio Grande do Norte dentro da rede pública de ensino.



O “Acervo em Movimento” objetiva o desenvolvimento de um material didático onde o conteúdo será voltado ao estudo da acervo da Pinacoteca do Estado. Serão escolhidas 30 obras dentro do acervo da Pinacoteca que serão analisadas pelos professores participantes. A idéia é produzir um livro didático que será usado em sala de aula, a partir destes ensaios de idéias.



Para capacitação dos professores, “ O Acervo em Movimento” oferecerá um seminário e uma oficina. O seminário, tem a intenção de discutir conceitos que sustentam esse projeto, como patrimônio, memória, história, artes visuais e a condição humana.



Já a oficina, vai produzir o material didático. Tanto o seminário como a oficina são voltados aos professores do Ensino Infantil, Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e Adulto.



Além da Fundação José Augusto, o projeto conta com o apoio da Agência Cultural do SEBRAE-RN, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e têm patrocínio da Representação da UNESCO no Brasil através do Projeto Monumenta do Ministério da Cultura.



O Seminário acontece de 30 de setembro a 02 de outubro e a Oficina entre os dias 13 e 17 de outubro na sede do SEBRAE/RN, Av. Lima e Silva, 76, Lagoa Nova.