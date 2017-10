Empresários do RN aprovam privatização dos aeroportos brasileiros Presidente do Pólo da Via Costeira acha que concorrência gerada pela privatização será salutar

“Acho perfeita a transferência da administração dos aeroportos do País para a iniciativa privada”. A declaração foi dada pelo diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria da Hotelaria – ABIH/RN, Murillo Felinto.



Na Sua opinião, a burocracia existente no serviço público brasileiro atrasa soluções que deveriam ser tomadas imediatamente. E acrescenta: “se houver a privatização, os problemas que estão sendo enfrentados nos aeroportos, nos últimos tempos, deverão diminuir bastante”.



A opinião de Murillo é a mesma do empresário Mário Barreto, presidente do Pólo da Via Costeira, que aponta dois pontos necessários para um maior desenvolvimento do turismo brasileiro: a privatização dos aeroportos e a conseqüente concorrência entre eles que isso irá gerar, e a abertura dos céus, com a permissão para as companhias estrangeiras voarem livremente no País.



“Uma empresa pública não pode administrar 60 aeroportos como acontece com a Infraero. Mas, para que a iniciativa privada tome a frente é necessário emprenho dos governos neste sentido”, destacou Barreto.



Privatização do Galeão e do Viracopos

O Governo Federal, através do Ministério da Defesa, já confirmou a privatização dos aeroportos de Viracopos, em Campinas/SP, e do Galeão, no Rio de Janeiro/RJ, a partir de 2009. Outros deverão passar pelo mesmo procedimento, como os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte (MG) e Eduardo Gomes, em Manaus, segundo anunciou o site www.claudiohumberto.com.br.



Os estudos para a privatização dos aeroportos já começaram e servirão de base para o lançamento do edital de concessão, que prevê uma série de situações que correspondem à natureza da prestação do serviço.



A iniciativa de iniciar o processo de privatização pelos aeroportos do Galeão e de Viracopos ocorre em virtude dos planos do Brasil de sediar as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, como também para desafogar o tráfego aéreo nesses dois aeroportos.