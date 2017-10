Mais um plano de fuga em Alcaçuz é descoberto Túnel com quatro metros de profundidade e um metro de diâmetro era cavado pelos detentos do pavilhão 1. Esta foi a quinta tentativa de fuga na administração do diretor Ailson Dantas.

Um túnel com quatro metros de profundidade por um metro de diâmetro foi descoberto por agentes penitenciários da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na tarde da sexta-feira (5). A “obra” estava localizada na quadra do pavilhão 1 onde os presos tomam o banho-de-sol.



A descoberta foi possível graças a informações repassadas aos agentes daquela unidade prisional – considerada de segurança máxima – dando conta de um possível plano de fuga. A partir daí, as atenções foram redobradas, principalmente no pavilhão 1 onde estão aproximadamente 150 presos, muitos considerados de alta periculosidade.



A estrutura feita pelos detentos ainda não havia progredido em direção ao muro da penitenciária. Isso indica que as escavações começaram recentemente. O diretor de Alcaçuz, Ailson Dantas, informou que ainda não foi identificado o responsável por arquitetar o plano de fuga. “São 150 presos em um pavilhão e fica complicado para identificar quem comandou esse plano, mas a investigação vai continuar para saber isso”, disse.



O diretor explicou que os presos usavam das mais variadas formas para esconder a areia retirada para cavar o túnel. “Eles colocavam dentro da lençóis, do vaso sanitário ou até mesmo jogavam ao vento para que fosse espalhada no terreno”, comentou.



Ailson Dantas revelou que já tinham informações que os presos iriam cavar – na realidade já estavam cavando – um túnel para fugir de Alcaçuz. “Resolvemos fazer isso na sexta-feira (5) porque antecedia o final de semana e a visita de familiares”, explicou.



À frente da administração do presídio há aproximadamente dois meses, esta é a quinta tentativa de fuga registrada em Alcaçuz na gestão de Ailson Dantas.