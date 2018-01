Ruy Scarpino mantém mesma equipe para enfrentar o Paraná Treinador rubro elogiou rendimento da equipe e afirmou que vai jogar em busca de vitória em Curitiba.

O técnico Ruy Scarpino não vai fazer alterações para a partida de hoje à noite, às 19h30, no estádio Durival de Brito válida pela 27ª rodada do Brasileiro da Série B. O adversário está duas posições abaixo do América, por isso essa é uma das partidas denominadas como de "seis pontos". Os dois clubes estão sob risco de rebaixamento.



O Paraná está na penúltima colocação com apenas 27 pontos, e vem de derrota em Natal para o ABC, por 1 a 0. Já o América arrancou um empate, por 1 a 1, fora de casa, com o Avaí e está em 16º lugar, com 28 pontos.



E justamente por conta do bom resultado conseguido fora de casa, o treinador Ruy Scarpino não tem como mudar a equipe, mantendo Adalberto na defesa ao lado de Robson, assim como Vandinho na ala esquerda e Max no ataque.



Para o treinador Rubro, o seu time entra em campo em busca de mais um resultado positivo, pois acredita que o grupo tem demonstrado condição de conseguir seu objetivo.



Paraná

No Paraná, o volante Pituca e o atacante Ricardinho estão suspensos. Vagner, Naves e Rômulo brigam pela vaga no meio e Cristiano e Eder pela vaga de titular no ataque. Já o atacante Leonardo retorna ao time depois de cumprir suspensão.





Ficha Técnica



Paraná

Mauro; André Luiz, Leandro, Fabrício e Fabinho; Agenor, Rômulo, Cristian e Kleber; Leonardo e Eder.

Técnico: Paulo Comelli.



América-RN

Fabiano; Róbson, Adalberto e Júlio Terceiro; Maizena, Maranhão, Saulo, Souza e Vandinho; Cascata e Max.

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Durival de Brito, em Curitiba – PR

Data: 23/09/2008 (terça-feira)

Horário: 19h30

Árbitro: Pablo dos Santos Alves - RJ