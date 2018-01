Técnico de Clodoaldo Silva fala sobre transtornos em Pequim

Artur Dantas

Para Carlos, os argumentos levantados pelo IPC (Comitê Paraolímpico Internacional) para a reclassificação de Clodoaldo Silva é uma “questão subjetiva”. O treinador explicou que não haveria motivos para que o atleta fosse mudado de categoria, uma vez que a melhora técnica não tem relação com a progressão ou diminuição da deficiência.Por este motivo, o Comitê Paraolímpico Brasileiro interferiu, mas o protesto contra o atleta foi mantido. Questionado sobre a omissão do órgão, Carlos disse que o comitê fez o possível para manter o atleta na classe S4. O técnico ainda explicou que o advogado do atleta entrou com um recurso pedindo que a reclassificação fosse adiada, mas não houve tempo hábil para o julgamento do caso.Sobre o futuro do esportista e uma possível desistência, Carlos disse que a possibilidade de parar está descartada. “O que aconteceu no primeiro momento foi a indignação de Clodoaldo dizendo que ia parar”, declarou. Apesar da preocupação, o nadador continua os treinamentos para as próximas disputas nacionais da classe S5.