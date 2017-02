Emparn não descarta fortes chuvas para o final de semana As chuvas devem ocorrer nas faixas litorâneas leste e agreste.

Este final de semana pode ser mais um com fortes chuvas. A previsão da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas ao longo da faixa litorânea leste e agreste.



Segundo o setor de meteorologia da Emparn, as chuvas são de origem do sistema de brisa intensificados pelos sistemas ondulatórios do leste, ou seja, de agrupamento de nuvens provenientes do Oceano Atlântico.



Já no interior do estado, nas regiões centrais e oeste, a previsão é de céu parcialmente nublado, mas as chuvas não são esperadas.