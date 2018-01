Primavera é garantia de tempo ensolarado

Cedida Período é perfeito para as pessoas que gostam de praia, sol e água fresca.

O período acaba sendo bastante propício para o turismo. “Nessa época do ano temos 100% de garantia de sol, sem ocorrência de pancadas de chuva, perfeito para as pessoas que gostam de uma praia, de sol e água fresca”, diz o meteorologista Gilmar Bristot, da Emparn.Segundo o meteorologista, no Rio Grande do Norte a primavera é o período mais seco do ano e em que são registradas as maiores temperaturas, até mais que o verão. Isso porque, nessa estação, ainda tem a brisa do mar, que pode provocar as chamadas chuvas de verão.Ainda de acordo com Gilmar, “em virtude disso, há uma diminuição dos reservatórios de água, pois acaba chovendo mais de baixo pra cima. Ou seja, sai mais água dos reservatórios, que apresentam uma queda em relação aos outros meses”.