Festa do Boi: expectativa é de que quase meio milhão de pessoas passe no parque

Fotos: Maiara Felipe Animais estão em exposição à espera do evento, que começa sexta-feira (10).

Está quase tudo pronto para a 46ª Festa do Boi, no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. Os animais estão em exposição à espera do evento, que começará na próxima sexta-feira (10) e permanecerá até o dia 18 deste mês.



A Associação Norte-rio-grandense de Criadores do Rio Grande do Norte (Anorc) espera que mais de 400 mil pessoas passem pelo parque nos dias de festa. Dentro da perspectiva de movimentação financeira, a associação acredita que chegará aos R$ 20 milhões.



O público poderá encontrar os cinco mil animais expostos nas dependências do Aristófanes Fernandes, os stands com produtos agrícolas, bares e restaurantes, oito leilões e toda programação cultural (durante os finais de semana).



Para entrar na Festa do Boi, as pessoas deverão pagar na portaria R$ 3 (valor inteiro), e R$ 1,50 (estudante). Os ingressos serão cobrados a partir do meio dia.



Estão expondo no evento 300 empresários de diversos segmentos. Cada um pagou, em média, R$ 33 pelo metro quadrado do espaço ocupado. Segundo o assessor da Anorc, Marcelo Abdon, toda a estrutura da festa custou R$ 1,5 milhão à associação. O governo do estado contribui com R$ 355 mil.



Ancoc

Cabras podem chegar a custar R$ 5 mil.

Seu Francisco das Chagas Dantas saiu de Macau cuidando das cabras e carneiros Boer, que estão expostas desde segunda-feira (6) no parque. Os animais estão sendo vendidos entre R$ 1 mil e R$ 5 mil.



“O preço vai variar dependendo se é fêmea ou macho. O proprietário comprou uma cabra, em São Paulo, por R$ 8 mil”, disse Francisco, que no ano passado vendeu apenas duas cabras.



A Associação Norte-rio-grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos (Ancoc) movimentou R$ 300 mil em 2007, e acredita num valor maior para este ano. “ Vamos realizar o primeiro leilão de cabras leiteiras Saanem”, disse o diretor de eventos da Ancoc, Alexandre Confesor.



A grande expectativa dos criadores é quanto à reclassificação da zona de riso de febre aftosa, que deverá ser anunciada no evento. Segundo Alexandre, o leilão é uma oportunidade de apresentar a genética dos animais internacionalmente.



Programação Cultural:

Sexta (10/10) - Mala Sem Alça, Colo de Menina, Sirano & Sirino e Forró do Muído.

Sábado (11/10) - Calcinha Preta, Ferro na Boneca, Forrozão Arroba.

Sexta (17/10) - Calypso, Saia Rodada e Garotões do Forró.

Sábado (18/10) - Cavaleiros do Forró, Psirico e Desejo de Menina.