Brasil fica fora do pódio na final da ginástica

As ginastas Jade Barbosa e Ana Cláudia Silva representaram o Brasil na final individual nesta sexta-feira (15). Jade teve sua apresentação prejudicada em decorrência de duas quedas, uma no solo e outra no salto. Apesar do prejuízo, a carioca conseguiu terminar na 10ª colocação com 59.550 pontos. É a primeira vez na história que uma brasileira figura entre as dez melhores atletas do mundo. O melhor resultado do País havia sido conquistado em Atenas, 2004, com Daniele Hypólito.A estreante Ana Cláudia Silva encerrou a participação na 22ª colocação, somando 56.875. A medalha de ouro ficou com a norte-americana Nastia Liukin, com a nota 63.325. A disputa seguiu acirrada até os últimos instantes entre a também norte-americana Shawn Jonhson, atual campeã mundial, e a chinesa Yilin Yang, que somaram 62.725 e 62.650, respectivamente.

As brasileiras

Jade Barbosa iniciou a sua série nas barras paralelas e com uma boa apresentação, conseguiu a nota 15, 075. Em seguida, foi à trave e executou outra boa série. A brasileira conseguiu 15,500. Porém, os dois outros exercícios revelaram surpresas. No solo, a ginasta caiu após um giro duplo e encerrou com 13,950. No último aparelho, outro tombo deixou a atleta com 15,025.Ana Cláudia Silva não conseguiu o mesmo desempenho da colega. No solo obteve 14,350. Nas assimétricas, a atleta “abriu” a mão, o que dificultou a apresentação e encerrou com 14,175, a mesma nota do salto. A ginasta encerrou a participação na 22ª colocação entre 24 atletas.Jade Barbosa retorna para a disputa de medalha no domingo (17) no salto. Além da atleta, Diego Hypólito e Daiane dos Santos, no solo, buscam um lugar no pódio olímpico.