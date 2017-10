Ministério da Saúde anuncia investimento de R$ 25 milhões para vacinas anti-HIV O anúncio foi feito pelo ministro José Gomes Temporão na abertura do 1º Seminário Internacional de Vacina Anti-HIV.

Brasília - Nos próximos quatro anos o Ministério da Saúde vai investir cerca de R$ 25 milhões em pesquisas para desenvolver dois tipos de vacina contra o vírus HIV. O anúncio foi feito pelo ministro José Gomes Temporão na abertura do 1º Seminário Internacional de Vacina Anti-HIV.



Outros órgãos governamentais como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – ambos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia – também devem fazer contribuições financeiras para o projeto.



As pesquisas, que já estão em andamento e são tocadas principalmente por universidades públicas estaduais como a de Campinas (Unicamp) e a de São Paulo (USP), têm o objetivo de desenvolver uma vacina terapêutica e outra preventiva.



“Se a vacina terapêutica não curar completamente o paciente, pelo menos ela poderá contribuir para que ele passe longos períodos sem a necessidade de tratamento anti-retroviral. Isso seria ótimo, porque esses medicamentos causam muitos efeitos colaterais, como a lipodistrofia e problemas neurológicos”, explica a assessora técnica do Ministério da Saúde, Cristina Possas.



Segundo ela, a vacina terapêutica é desenvolvida em várias fases, inclusive uma que passa pelo teste nas células do paciente. Já a vacina preventiva é desenvolvida em 3 fases (pré-clínica, clínica, e teste em voluntários). Nela, o Brasil está atualmente na fase 2.



“Nós ainda estamos numa fase experimental, de investimento em pesquisa”, afirma Cristina Possas. Segundo ela, na Tailândia, o tipo de vacina preventiva já está na fase de testes em voluntários.



Atualmente diversos consórcios de estudos, que envolvem cerca de 23 países, estão buscando vacinas anti-HIV. Esses consórcios, além dos investimentos de cada país, contam com financiamentos internacionais como o do National Institute of Health (NIH), do governo dos Estados Unidos. Estima-se que, ao todo, cerca de US$ 1 bilhão venha sendo investido em pesquisas de vacinas contra o HIV em todo o mundo.