Bolsa de SP reage mal à aprovação do pacote de ajuda aos EUA BM&F Bovespa fechou o pregão de hoje em queda de -3,5%, aos 44.514 pontos.

A Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) reagiu mal à aprovação da nova lei americana que vai destinar cerca de U$ 700 bilhões para recuperação do sistema financeiro dos Estados Unidos, que enfrenta grave crise. A lei foi sancionada hoje (3) pelo presidente George Bush.



A BM&F Bovespa fechou o pregão de hoje em queda de -3,5%, aos 44.514 pontos. Antes da aprovação do pacote de ajuda, a bolsa de SP chegou a subir, por volta do meio-dia, 3,95%.



As ações que mais caíram hoje foram Aracruz PNB (-24%) e BMF Bovespa ON (-13,5%). O dólar americano subiu 0,13% e fechou a R$ 2,03.