PRF registrou 12 acidentes sem vítima Final de semana começa tranqüilo nas estradas.

O início do final de semana começou tranqüilo nas estradas do Rio Grande do Norte.



A Polícia Rodoviária Federal registrou, nesta sexta-feira (19), 12 acidentes nas estradas federais do Rio Grande do Norte, em que 12 pessoas tiveram ferimentos leves, sem vítima fatal.

Por volta das 14h00 da tarde de ontem(19), a polícia prendeu no km 2, na BR 427, de Currais Novos, o motorista José dos Santos Rossi, 46, que foi preso em flagrante por embriaguez.