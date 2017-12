Renato Gaúcho convoca a torcida para os jogos em São Januário O treinador faz sua reestréia na partida deste domingo contra o Palmeiras.

A volta ao comando técnico do Vasco acontece neste domingo (21/09) contra o Palmeiras, em São Paulo, mas o treinador vascaíno, Renato Gaúcho, já convoca a torcida cruzmaltina para os jogos do clube dentro de casa.



- Teremos cinco jogos em casa e, dessas partidas, espero conquistar no mínimo 12 dos 15 pontos possíveis. Conto com a torcida e vamos fazer de São Januário novamente um caldeirão – convocou Renato.



Sobre a atual situação do time no Campeonato Brasileiro, o treinador pregou a união para fazer o Vasco subir na tabela.



- Na nossa profissão vivemos de desafios, confio bastante no grupo, conheço o clube, conheço a torcida e também alguns atletas. Recebi com carinho muito grande o convite para voltar, estou preparado. Todo mundo remando para o mesmo lado, sairemos dessa. Faltam 13 jogos, eles deixaram de lado a vida lá fora um pouco e se dedicarão ao clube, para botar o Vasco no seu devido lugar – afirmou Renato Gaúcho.



Site do Vasco