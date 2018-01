Jovem preso por saidinha de banco responde a quatro processos e é terror do Pitimbu

O jovem Kaio Fábio de Oliveira, de 23 anos, preso na tarde desta terça-feira ao tentar praticar uma “saidinha de banco” já responde a quatro processos criminais por assalto, tentativa de homicídio e por lesão corporal seguida de homicídio. Além disso, “Kaio Lalau”, como é conhecido, é considerado o terror do conjunto Pitimbu e do Cidade Satélite.De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em 2004 Kaio foi preso juntamente com mais cinco comparsas, acusados de agredir até a morte Josenildo Ribeiro Rosa. O processo, de número 001.05.008065-3, corre na 3ª Vara Criminal.Outro processo que o acusado responde na 4ª Vara Criminal é referente a um assalto ocorrido em 2005. Além disso, Kaio Fábio é réu em um processo na 1ª Vara Criminal. Ele é acusado de tentar matar Charlles de Brito Toscano também em 2005. O quarto processo do terror do Pitimbu corre na 12ª Vara Criminal por outro assalto.Apesar dos quatro processos, Kaio Fábio estava em liberdade e a prova que continuava praticando delitos foi à prisão em flagrante nesta terça-feira. Em todas as vezes que foi preso, ele ganhou liberdade através da própria justiça potiguar.Um morador do Pitimbu que não quis se identificar entrou em contato com o

e informou que Kaio Lalau é famoso naquela região pelos crimes cometidos.