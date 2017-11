Mineiro diz que Zé Dias apresentou tabela falsa sobre emendas federais

Vlademir Alexandre José Dias e Mineiro travam debate sobre emendas de Fátima Bezerra.

O assunto ganhou maior proporção após o deputado José Dias (PMDB) ter convocado uma entrevista coletiva em sua residência nesta segunda-feira (8), para apresentar à imprensa documentos que demonstravam a ausência de emendas individuais da deputada Fátima diretamente para a Prefeitura de Natal entre 2005 e 2008.A polêmica foi gerada entre os adversários da candidata porque a propaganda eleitoral dela é feita em cima das obras que o prefeito Carlos Eduardo teria realizado a partir dos recursos conseguidos por Fátima em Brasília.Enquanto Mineiro tentava provar por A+B que a tabela que o peemedebista divulgou é falsa, ele, ao lado, ouvia tudo aguardando a oportunidade de revidar.“A tabela é tão falsa que quem a fez não teve coragem de assinar ou divulgar”. O deputado estadual do PT apontou cinco pontos “errados” existentes no documento e que contrariam as afirmações de que sua correligionária destinou os recursos para o Paraná.“Quem entregou essa tabela para o deputado José Dias o induziu ao erro”, continuou Mineiro na defesa. O parlamentar do PMDB não deixou por menos e garantiu que os dados são do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.Mineiro voltou a desmentir o colega de Casa. “Os dados não podem ser do SIAFI porque nenhum de nós tem acesso, e no sistema não dá para identificar de quem são as emendas”.Ainda com a palavra, o petista, que estava com uma cópia da tabela fornecida aos jornalistas por Zé Dias, chamou a atenção para uma confusão entre o número da possível emenda para o Paraná. De acordo com Mineiro, no mesmo documento ela aparece com o código daquele estado 044, e logo depois com a numeração do Rio Grande do Norte - 014.O deputado José Dias manteve o seu posicionamento e não divulgou quem forneceu a tabela, atitude que gerou um questionamento do também peemedebista Nélter Queiroz.“Deputado, o senhor assina esse documento?”, perguntou ao colega de partido, que informou não poder fazê-lo.Nélter exaltou o fato de que diferente de Zé Dias, Mineiro mostrava ali provas de que Fátima não teria destinado recursos para as cidades de Lobato e Astorga – PR.A discussão durou mais de uma hora e foi acirrada. José Dias citou uma decisão tomada pela juíza Martha Danielly da 4ª Zona Eleitoral, que proíbe a deputada Fátima Bezerra de continuar divulgando em seu programa que as obras na administração de Carlos Eduardo são fruto dos recursos que ela conseguiu.“Não fui quem disse e sim a Justiça que suspendeu propaganda inverídica da candidata”. Ainda justificando o documento que apresentou, obtido, segundo ele, com uma pessoa de sua extrema confiança.Zé Dias disse que o problema não estava em a deputada Fátima ter destinado recursos para o Paraná, “o que não é crime”, mas o fato dela “não ter colocado um centavo em suas emendas para a Prefeitura de Natal”, como tem divulgado em sua campanha.A discussão foi interrompida pelos demais parlamentares.