Partidos enfrentam dificuldades para fazer registro de candidaturas

“O problema é que estão começando a preencher o cadastro sem ler o manual antes” – explica o chefe do cartório da 3ª Zona Eleitoral, Tyronne Dantas. No final da manhã deste sábado, último dia para fazer o registro de candidaturas, os partidos e coligações atrasam a entrega porque estão cometendo muitos erros na hora de preencher os dados.A previsão é de tumulto neste último dia para entrega dos registros, o expediente no TRE está agendado para encerrar às 19h, mas os funcionários que estão de plantão no órgão não crêem muito nesta possibilidade – “do jeito que vai, todos vão chegar aqui no final do dia e nós devemos entrar pela madrugada para concluir os procedimentos” – ressalta Tayronne Dantas.Em sua página na Internet, o TSE fornece o CandEX - um programa desenvolvido para registro das candidaturas, através do qual o candidato preenche 90% dos seus dados, inclusive envia a foto dele.Para utilizá-lo basta fazer o download e seguir as orientações contidas no manual, “o problema é que algumas pessoas não têm conhecimento de informática, mesmo básico, e acabam se atrapalhando e ligam para cá inúmeras vezes com dúvidas que poderiam ter sido esclarecidas com a simples leitura do manual” – critica.Houve casos em que o partido errou o nome do coordenador da campanha, outros o da coligação. Falhas deste tipo atrasam todo o processo.E continua parado o movimento no cartório da 3ª Zona Eleitoral, em Natal. Só o PTC e o PSTU entregaram o cadastramento.