Senado dos EUA aprova pacote de US$ 700 bilhões para socorrer economia

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira (1º), por 74 votos favoráveis e 25 contrários, o pacote de US$ 700 bilhões do governo para salvar o sistema financeiro do país.Ao anunciar o resultado, o líder da maioria na Casa, Harry Reid, disse que a aprovação do projeto foi uma mensagem para a América de que a economia não vai falir.O projeto foi rejeitado na última segunda-feira (29) pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos, mas recebeu modificações para facilitar a aprovação no Senado. A proposta ainda terá que ser votada novamente pela Câmara.Entre terça e quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e os dois candidatos à Casa Branca, Barack Obama e John McCain, fizeram apelos aos congressistas para que a proposta seja aprovada o mais rápido possível, sob pena de prejuízos ainda maiores para a economia americana.Os US$ 700 bilhões serão usados para comprar ações de instituições financeiras falidas, e o governo terá participação nas empresas que receberem a ajuda. O dinheiro será liberado em parcelas, e haverá uma comissão para fiscalizar a aplicação dos recursos.

* Fonte: Agência Brasil.