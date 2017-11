Corinthians tenta se manter absoluto na "Boca do Jacaré" Técnico Mano Menezes não teve tempo para fazer treinamento e terá alguns desfalquer para jogo de hoje.

Dois dias depois de ter vencido o Barueri (no sufoco), de 1 a 0, no sábado, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Brasiliense nesta terça-feira, na Boca do Jacaré. O técnico Mano Menezes abriu mão de fazer um treino tático, e espera que o entrosamento construído durante o certame seja suficiente.



E ele alega que a partida passada já foi desgastante o basatante, e quer valorizar o descanso de seus jogadores. Além disso, o treinador ter problemas para a partida. Além de Douglas e Alessandro, que vão cumprir suspensão, o comandante alvinegro também perdeu Nilton e Bebeto. Dentinho e Wellington Saci viajaram, mas ainda não têm condições como titular.



Diogo Rincón, que já foi titular e esperança de gols, deve ser confirmado como titular pela primeira vez, após se recuperar de uma cirurgia, no início de agosto, jogando na mesma posição de Douglas. Morais e Lulinha permanecem na equipe.



Para as posições de Nilton e Alessandro, dois jogadores estão na disputa, já que Carlos Alberto tem retorno garantido. Caso o polivalente atleta fique no meio, Denis irá para lateral. Se Mano escolher Cássio para ser volante, o camisa 20 jogará como ala, posição que ocupou em boa parte desta Série B.



Se o treinador corintiano ainda tem essas dúvidas no time, a ausência de Dentinho da equipe titular é certa, já que o atacante ainda não está totalmente recuperado de uma contusão sofrida diante do CRB, no dia 23 de agosto.



Com isso, a equipe alvinegra deve enfrentar o Brasiliense com Felipe; Carlos Alberto (Denis), Chicão, William e André Santos; Cássio (Carlos Alberto), Elias, Morais, Diogo Rincón e Lulinha; Herrera.



Os jogos de hoje



19h30 - CRB x Gama - Rei Pelé - Maceió

19h30 - Ponte Preta x Marília - Moisés Lucarelli - Campinas

19h30 - Bragantino x São Caetano - Marcelo Stéfani - Bragança Paulista

19h30 -Criciúma x ABC - Heriberto Hulse - Criciúma

20h30 - Brasiliense-DF x Corinthians - Boca do Jacaré - Taguatinga

20h30 - Paraná Clube x Bahia - Durival Britto e Silva - Curitiba

21h45 - Santo André x Grêmio Barueri - Bruno José Daniel - Santo André

21h45 - Fortaleza x Juventude - Castelão - Fortaleza

21h45 América-RN x Ceará Machadão Natal -

21h45 Vila Nova-GO x Avaí Serra Dourada Goiânia -



Com informações do UOL Esporte