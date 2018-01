Greve dos bancários começa hoje por tempo indeterminado Durante a paralisação estarão funcionando apenas o atendimento aos aposentados e os terminais eletrônicos.

Os bancários do Rio Grande do Norte decidiram, em assembléia realizada na última quinta-feira (25), iniciar a greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (30).



As principais reivindicações da categoria, que inclui funcionários de bancos públicos e privados, é um reajuste salarial de 31%, implementação do Plano de Cargos nos bancos privados e gatilho salarial (reajuste) a partir de 3% de acordo com a inflação anual.



“O reajuste salarial equivale às perdas que se acumulam desde a implantação do Plano Real, de 1994. Todos os bancos, tanto os privados quanto os públicos, vão aderir à greve”, disse o diretor financeiro do Sindicato dos Bancários do RN, Juvêncio Hemetério.



Ainda de acordo com Juvêncio, os canais alternativos de auto-atendimento estarão funcionando, e os aposentados poderão receber seu dinheiro.



Até o início da assembléia, três grandes sindicatos do país já haviam acenado com a paralisação por tempo indeterminado — Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará. Nas cidades dos outros estados, por enquanto a greve é por 24 horas.



Na quarta-feira passada os banqueiros apresentaram uma proposta de reajuste de 7,5%, recusada pela categoria. Os bancários vão se reunir em assembléias diárias para avaliar o movimento de mobilização nacional e local.