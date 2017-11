Justiça determina retorno da propaganda eleitoral de Renato Dantas

Júlio Pinheiro Renato Dantas: "Se tivesse o dobro do tempo, falaria sobre o dobro dos problemas"

Na decisão da juíza Martha Danyelle, a magistrada afirma que não é possível notar críticas do parlamentar a nenhuma administração específica. No conteúdo do programa, ainda de acordo com a juíza, o parlamentar apresenta problemas da cidade, o que não necessariamente vai de encontro aos interesses da coligação majoritária a qual pertence – que foi um dos argumentos utilizados pelos partidos que compõem a “União por Natal” para retirar o programa de Renato Dantas do ar.Na opinião do vereador e candidato à reeleição, o programa tem o único objetivo de “alertar a população para os problemas sérios da cidade”, e não para denegrir a candidata majoritária. O parlamentar afirma ainda que Fátima Bezerra (PT) tem o mesmo pensamento que ele com relação à cidade.“Se a candidata diz que vai viabilizar obras de drenagem e saneamento, é porque está faltando drenagem e saneamento. Se a deputada diz que vai criar novas unidades de Saúde, é porque as que estão funcionando não atendem às necessidades da população a contento. A cidade tem problemas e queremos apresentar as melhorias”, diz o vereador.O parlamentar também afirmou que não pretendia produzir um novo vídeo, a não ser que fosse disponibilizado mais tempo para a sua propaganda. “Eu só falo sobre aqueles problemas porque só tenho 20 segundos. Se eu tivesse 40, falaria sobre duas vezes mais problemas”, disse.