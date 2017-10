Dupla é presa e adolescente apreendido acusados de roubar carro e cometer assaltos Além disso, eles fizeram o dono do veículo como refém antes de serem presos pela PM no Parque dos Coqueiros.

Policiais militares detiveram dois homens – ainda não identificados – e um adolescente acusados de roubar um veículo na zona Norte e ainda usaram o motorista do veículo como refém. O fato aconteceu no final da manhã no conjunto Gramorezinho, zona Norte de Natal. Foi encontrado um revólver calibre 38 com eles.



Antes da prisão, o trio cometeu assaltos na zona Norte e só foram presos no Parque dos Coqueiros por voltam das 15h. Segundo informações do sargento Kerginaldo, o carro usado pelo trio foi recuperado por uma equipe da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) no bairro da Ribeira. “O veículo era usado para transporte de pessoas nos interior do estado”, explicou.



O sargento acredita que o trio cometeu entre três e quatro assaltos somente na tarde desta quinta-feira (4). Os dois homens foram encaminhados ao 9º Distrito Policial enquanto o adolescente foi levado à m Delegacia Especializada em Atendimento ao Adolescente (DEA).