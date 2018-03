Comércio e serviços é reponsável por 40% dos empregos formais no RN Segmento gera 201.255 empregos com carteira assinada no estado. Nos oito primeiros meses deste ano, foi responsável pela abertura de 8.056 novas vagas.

Responsável pela geração de 201.255 empregos formais no Rio Grande do Norte, o segmento comércio e serviços é, disparado, o maior empregador do estado, superando quase quatro vezes o setor da indústria de transformação, que vem em segundo lugar, com 63.682 postos de trabalho.



Os números foram apresentados à imprensa no final da manhã desta terça-feira (7) pela Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomercio), durante almoço no Hotel Escola Barreira Roxa, na Via Costeira.



Os dados, obtidos a partir do cruzamento dos números mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (relativos a agosto), cruzados com informações do IBGE, mostra que o segmento comércio e serviços responde por 40,41% de todos os empregos de carteira assinada no RN.



Ainda segundo o estudo, nos oito primeiros meses deste ano, o segmento foi responsável pela abertura de 8.056 novas vagas, uma média de mais de mil novos empregos por mês. Numa estratificação do setor, serviços é o principal do segmento, com 1.19.727 empregos. Comércio tem outros 81.528 empregados. No ano, serviços abriu 5.598 vagas e comércio, 2.458.



O presidente da Fecomercio RN, Marcelo Queiroz, diz que essa é uma marca histórica e que comprova a pujança do segmento. Segundo ele, a expectativa é de que nos quatro últimos meses do ano haja uma manutenção no ritmo de novas vagas, com um ligeiro incremento.



“Como este é um período de novas contratações, estes números devem seguir em alta”. Somente em empregos temporários, a Fecomercio espera que sejam gerados 6 mil em todo o estado, o que significa que o ano será fechado com aproximadamente 210 mil postos formais de empregos no segmento comércio e serviços no Rio Grande do Norte.