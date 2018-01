LCD ou Plasma?

Fotos: Vlademir Alexandre Televisores de plasma e LCD têm se tornado objeto de desejo da maioria dos consumidores.

A princípio, as TVs de plasma e LCD são a mesma coisa: oferecem imagem e som de alta qualidade, um design mais moderno, além de que não ocupam muito espaço como as TVs tradicionais.No entanto, as duas são diferentes sim, desde as tecnologias utilizadas até na durabilidade. Segundo o professor de engenharia elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Assis Carlos, a plasma utiliza fases do tipo neon, enquanto a LCD é feita de cristal líquido. Assim, a plasma funciona como milhares de lâmpadas fosforescentes em miniatura e a LCD tem uma lâmpada de luz branca e brilhante (backlight), cuja luminosidade é filtrada pelos cristais líquidos da tela. "Mas as duas são tecnologias modernas, difundidas de uns dez anos para cá", afirma.De acordo com Assis Carlos, a plasma tem uma qualidade de imagem melhor que a LCD, porém com uma durabilidade menor. Estima-se que a TV de plasma tenha em média cinco anos de duração, enquanto a LCD entre 7 e 10.Atualmente, as TVs de plasma são fabricadas em tamanhos maiores, ultrapassando até 100 polegadas, do que as telas de LCD, que vão geralmente até 42 polegadas. "Apesar disso, os fabricantes de LCD estão começando a investir em aparelhos maiores", acrescenta Assis Carlos.Apesar de tantas diferenças, as TVs de plasma e LCD apresentam um problema em comum: a exibição de sinais de definição-padrão das TVs abertas, apresentando imperfeições.As duas tecnologias são melhor aproveitadas nas transmissões de TV Digital, filmes em DVDs e videogames de última geração. Nesse aspecto, os especialistas apostam que com a transmissão de um sinal melhor pelas emissoras de TV, os aparelhos de LCD irão apresentar uma nitidez maior do que os de plasma. "A tendência é que os aparelhos de LCD se popularizem mais do que o de plasma", opina Assis Carlos.Quanto ao custo desses aparelhos que, no início da década ultrapassava a cifra dos R$ 10 mil, hoje é possível encontrar TVs de plasma e LCD de 32 polegadas na casa dos R$ 1 mil. Aliás, geralmente as TVs de LCD são um pouco mais caras que as de plasma. Então, ao consumidor resta comparar e decidir: plasma ou LCD?

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 20 a 26 de setembro de 2008)