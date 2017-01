Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 15 milhões

O concurso 984 da Mega-Sena realizado neste sábado (5) não teve acertadores. As seis dezenas sorteadas foram:

04 - 10 - 20 - 43 - 46 - 47

Segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, o prêmio do sorteio da próxima quarta-feira (9) pode chegar a R$ 15 milhões.No sorteio deste sábado, 38 apostadores acertaram a quina, que pagará R$ 26.313,69. A quadra teve 2.643 ganhadores e vai pagar R$ 378,33.A justificativa para a elevação de R$ 1,5 milhão que seriam pagos se algum apostador acertasse e os R$ 15 milhões previstos para o próximo concurso se dá pelo final do sorteio, 985.A Caixa reserva em cada concurso uma porcentagem do valor a ser pago e o reserva para sortear nos sorteios de finais 0 e 5.

*Com infomarções da Caixa Econômica Federal.