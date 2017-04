Vereadores do PV que forem condenados na Operação Impacto serão expulsos do partido

O Partido Verde de Natal expulsará da legenda os parlamentares que porventura sejam considerados culpados pelo crime de corrupção investigado pela Operação Impacto. A afirmação é do ex-vereador Olegário Passos (PV), que foi designado pelo PV para falar sobre o caso.Atualmente exercendo a função de secretário da Região Metropolitana dentro do PV, Olegário diz que a posição do partido com relação aos vereadores investigados pela Operação Impacto já havia sido tomada pela comissão de ética da legenda ainda no ano passado.De acordo com o ex-vereador, foi registrado em ata que os parlamentares que fossem condenados, mesmo que em primeira instância, seriam sumariamente expulsos do partido. A punição naquele momento foi apenas uma advertência.“Como não havia uma deliberação partidária, os vereadores não foram expulsos por votarem daquela (favoravelmente às emendas do Plano Diretor de Natal). Se houvesse a deliberação, a punição seria outra”, explica Olegário.O dirigente partidário ressalta, porém, que os parlamentares não podem receber qualquer tipo de nova represália dentro do PV, já que eles ainda estão na condição de acusados e terão todo o direito de se defenderem.Os vereadores Aquino Neto, Sargento Siqueira e Edivan Martins foram denunciados por corrupção passiva durante o processo de apreciação do Plano Diretor de Natal.

Reflexo

Olegário Passos também afirmou que o PV não teme que a denúncia contra os parlamentares afete a campanha da deputada Micarla de Sousa (PV) à Prefeitura. Segundo o ex-vereador, a posição de Micarla com relação àquela votação “sempre foi clara”.“Ela tentou intervir para que os vereadores mudassem de posição, mas não foram todos que atenderam. E na campanha, ela vai apresentar as propostas para a cidade, não vai defender o nome individualmente de nenhum candidato a vereador”, afirmou.