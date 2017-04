Operação Impacto: Advogado de Ricardo Abreu ainda não analisou denúncia Erick Pereira está com a defesa do empresário e de Cristiane Abreu, denunciados pelo Ministério Público por corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

O advogado Erick Pereira, que está à frente da defesa do empresário Ricardo Abreu e de Cristiane Abreu (esposa dele), disse que ainda não teve acesso à denúncia contra seus dois clientes feita no relatório da operação Impacto. O casal é denunciado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro.



Ele explicou que primeiro quer ter acesso à denúncia - e assim analisá-la – para depois se pronunciar. “Fiquei sabendo que até na internet já tem esse documento”, comentou o advogado.

Indagado se manteve algum contato com a Ricardo e Cristiane Abreu, o advogado disse que ainda não tinha falado com eles. “Vou analisar a denúncia e acredito que amanhã (sexta-feira) já devo ter algum pronunciamento”, declarou.