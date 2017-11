Ben-Hur vai passar por cirurgia Zagueiro vai reconstituir o ligamento do polegar direito; está fora dos próximos dois jogos.

O ABC vai ficar sem o capitão Ben-Hur nas próximas duas partidas da Série do Brasileiro - contra Juventude e Criciúma.



O jogador vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira para a reconstrução do ligamento do polegar direito. Não existe um prazo estabelecido para o seu retorno, mas pelos menos nos dois próximos jogos ele já está descartado pelo técnico Ferdinando Teixeira.



No treinos realizados até agora, o treinador tem se mostrado indeciso quanto a definição da equipe. Ele tem dúvidas tanto na escolha das peças quanto do esquema de jogo que vai utilizar. Em entrevista à imprensa, ele colocou que "está treinando opções como precaução com relação à maneira que o adversário vai vir".



Na primeira parte do treino ele colocou o time em campo com três zagueiros - 0 3-5-2 -, Valnei, Márcio Santos e Paulo César, colocando dois volantes de contenção e apenas um meia sacrificado na criação de jogadas. Fabiano Gadelha exerceu a função com Márcio Hahn e Jean Paraibano na proteção.



Na segunda parte do treino, o treinador sacou o zagueiro Valnei e escalou Jean Carioca ao lado de Fabiano Gadelha. Após o coletivo, o garoto Jean Carioca falou com prazer do fato de jogar ao lado de outro meia de criação. Márcio Santos e Valnei se alternaram na posição ao lado de Paulo César.



O ataque é está absolutamente definido, com Ivan e Warley.