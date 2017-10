CRM cobra explicações para descumprimento do prazo para obra do Sandra Celeste De acordo com o Conselho Regional de Medicina, a entrega deveria acontecer em meados de agosto.

O Conselho Regional de Medicina encaminhou um ofício ao secretário municipal de Saúde Edmilson de Albuquerque cobrando esclarecimentos para o descumprimento do prazo para a conclusão das obras do pronto-atendimento Sandra Celeste. Até o momento não houve resposta.



A urgência do Sandra Celeste, transferida provisoriamente para o pronto-atendimento da Cidade da Esperança, só deve começar a funcionar na semana que vem, com data ainda a definir. A justificativa dada pela Secretaria Municipal de Saúde é que as últimas chuvas caídas na capital atrapalharam o andamento da obra.



De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina, Marcos Jácome,, o pronto-atendimento deveria ter sido entregue entre o dia 20 e 25 de agosto. “Nós demos um prazo maior porque contamos com os imprevistos. O tempo para a entrega era de 15 dias”, esclarece.



Apesar do desencontro, Marcos Jácome minimiza os problemas. Ele declarou que não há motivos para que haja conflito. “Nós entraremos em contato para apurar as reais causas. Dependendo do caso, a obra pode até ser concluída sem que seja aberto nenhum outro relatório”, garante.